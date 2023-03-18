Події

11:09 18.03.2023

Окупанти 50 разів обстрілювали Херсонську область за добу, у т.ч. 3 рази облцентр, дві людини поранені

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Окупанти 50 разів обстрілювали Херсонську область за добу, у т.ч. 3 рази облцентр, дві людини поранені

Двоє людей дістали поранень внаслідок обстрілу Херсонської області російськими окупантами, ще одна людина зазнала травм, підірвавшись на російській міні за минулу добу, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації в суботу вранці.

"Російські загарбники 50 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 237 снарядів із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків і безпілотників. Житлові квартали Херсона російські військові обстріляли тричі. Ворожі снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється в телеграм-каналі Херсонської міської ради, під час обстрілів Херсона окупанти випустили 7 снарядів. Було зафіксовано влучання в Дніпровському та Корабельному районах міста, зокрема в мікрорайоні Острів.

Крім того, сім обстрілів припали на острівну та берегову частини Херсонської об'єднаної територіальної громади (дачні ділянки). "На жаль, є один поранений серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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