Події

08:11 18.03.2023

За добу ЗС України знищили близько 880 окупантів, 5 танків

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За добу ЗС України знищили близько 880 окупантів, 5 танків

За добу українські військові знищили близько 880 одиниць особового складу армії агресора, 5 танків, 7 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 164200 (+880) осіб ліквідовано, танків - 3511 (+5) од, бойових броньованих машин - 6830 (+7) од, артилерійських систем - 2560 (+8) од, РСЗВ - 506 (+2) од, засобів ППО - 265 (+0) од, літаків - 305 (+0) од, гелікоптерів - 290 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2159 (+14), крилаті ракети - 907 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5404 (+3) од, спеціальна техніка - 259 (+1)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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