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07:53 18.03.2023

Замість Шкарлета міністром освіти може стати директор Малої академії наук Лісовий - нардеп Железняк

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Замість Шкарлета міністром освіти може стати директор Малої академії наук Лісовий - нардеп Железняк

Замість Сергія Шкарлета міністром освіти і науки може стати директор Малої академії наук Оксен Лісовий.

"Замість Шкарлета міністром освіти буде директор Малої академії наук Оксен Лісовий", - написав народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Сергій Шкарлет має намір подати у відставку.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України призначив Шкарлета заступником міністра освіти 25 червня 2020 року. Також на нього було покладено обов'язки виконувача обов'язків міністра.

17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила Шкарлета міністром освіти і науки України.

 

 

 

Теги: #освіта #міністр #шкарлет

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