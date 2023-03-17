МКС видав ордер на арешт президента РФ Путіна як підозрюваного в незаконній депортації українських дітей

Президент РФ Володимир Путін отримав офіційний статус підозрюваного у скоєнні воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину - незаконної депортації та переміщення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Путіна і уповноваженої з прав дитини РФ Львової-Бєлової", - написав Костін на своїй сторінці у фейсбуці.

Він зазначив, що це означає, що під час перебування Путіна за межами РФ його мають заарештувати і передати до суду, а "світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів".

"Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності. Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права", - наголосив генпрокурор.

Він висловив подяку прокурору МКС Каріму Хану, наголосивши, що Офіс генпрокурора щодня тісно співпрацює з МКС у питанні розслідування злочинів, скоєних проти України.

"Зокрема, щодо насильницької депортації дітей, Офіс генерального прокурора передав МКС понад 40 томів матеріалів - більше 1000 сторінок. Загалом у провадженнях, в яких Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей із Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою. Жодних сумнівів, це - спланована політика РФ, спрямована на знищення України як держави та українців як нації. Викрадаючи наших дітей, Росія буквально краде наше майбутнє", - уточнив Костін.

При цьому, за його словами, правоохоронцям уже вдалося повернути додому 308 українських дітей.

"Маємо повернути їх всіх. І засудити в українських та міжнародних судах кожного причетного до примусової депортації українських дітей. А також до інших воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду та найтяжчого міжнародного злочину - агресії", - наголосив генпрокурор.

"Сьогоднішнє рішення - історичний крок. Та це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості. І цей шлях ми маємо пройти спільно з усім вільним світом. Очікуємо від всіх держав, які вважають себе частиною цивілізованого світу, відповідних кроків щодо притягнення підозрюваних у вчиненні міжнародних злочинів до відповідальності. Навіть якщо це найвищі керманичі російського терористичного режиму. Особливо якщо це найвищі керманичі російського терористичного режиму", - підсумував він.

Як повідомляється на сайті МКС, Володимир Путін, народжений 7 жовтня 1952 року, президент РФ, "імовірно, несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації дітей і незаконного переміщення населення дітей з окупованих територій України на територію Російської Федерації (згідно зі статтями 8(2)(a)(vii) і 8(2)(b)(viii) Римського статуту).

Зазначається, що злочини, ймовірно, було скоєно на окупованій території України щонайменше з 24 лютого 2022 року.

"Є розумні підстави вважати, що пан Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини, (i) за вчинення діянь безпосередньо, спільно з іншими особами та/або через інших осіб (стаття 25 (3) (а) Римського статуту), а також (ii) за його нездатність здійснювати належний контроль над цивільними і військовими підлеглими, які вчинили дії або допустили їх вчинення та які перебували під його реальною владою та контролем згідно з вищою відповідальністю (стаття 28 (b) Римського статуту)", - йдеться в повідомленні МКС.

Крім того, у МКС вважають, що уповноважена з прав дитини при президентові Російської Федерації Марія Львова-Бєлова, 25 жовтня 1984 року народження, також, імовірно, несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації дітей та їх незаконне переміщення з окупованих територій України до РФ (згідно зі статтями 8 (2) (а) (vii) і 8 (2) (b) (viii) Римського статуту).

"Є розумні підстави вважати, що пані Львова-Бєлова несе індивідуальну кримінальну відповідальність за зазначені злочини, за вчинення діянь безпосередньо, спільно з іншими особами та/або через інших осіб (стаття 25 (3) (а) Римського статуту)", - зазначили в суді.

МКС визнав, що ордери є секретними для захисту потерпілих і свідків, а також для гарантування безпеки розслідування.

Проте МКС припускає, що інформування громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Вищезазначені ордери на арешт було видано на підставі заяв, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.