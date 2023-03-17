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12:24 17.03.2023

Комендантську годину в Києві буде скорочено, ймовірно, з 26 березня - військова адміністрація

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Комендантську годину в Києві буде скорочено, ймовірно, з 26 березня - військова адміністрація

Час дії комендантської години в Києві скоротять на одну годину – вона розпочинатиметься на годину пізніше, о 0:00, і діятиме, як і раніше, до 5:00 ранку, повідомляють у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації в п'ятницю.

"Після вирішення питання щодо удосконалення системи інженерних загороджень зараз триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві. Згідно з робочим варіантом, найімовірніше з 26 березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від цієї дати вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня", - повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, військова адміністрація опрацьовувала це питання спільно з командуванням Угруповання сил і засобів оборони міста Києва у відповідь на численні клопотання та методично впроваджувала нові безпекові заходи, що дали б змогу скоротити період комендантської години.

"Зменшення комендантської години узгоджується з метою покращення логістичного забезпечення в столиці України, сприяння сталому розвитку промисловості, підприємництва та економіки в цілому. Новий період комендантської години дасть змогу збільшити час руху громадського транспорту для зручності киян і гостей міста Києва. Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва, створенню нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу подовжити час свої роботи", - сказав начальник військової адміністрації.

Водночас Попко наголосив, що війна триває, загрози для Києва та його жителів досі існують, і якщо виникнуть підстави, заходи безпеки можуть бути посилені, це стосується і збільшення тривалості комендантської години.

У військовій адміністрації нагадали, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщуватися транспортом або пішки. Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право її затримати, перевірити документи, встановити причину порушення комендантської години, оглянути речі, транспортний засіб і навіть помешкання затриманого.

 

Теги: #київ #комендантська_година

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