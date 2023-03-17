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11:35 17.03.2023

Словаччина відправить в Україну 13 винищувачів МіГ-29 - прем'єр

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Словаччина відправить в Україну 13 винищувачів МіГ-29 - прем'єр

Словацький уряд у п'ятницю, 17 березня, схвалив відправлення 13 винищувачів МіГ-29 в Україну, повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.

"Словацький уряд щойно схвалив відправлення 13 МіГ-29 в Україну! Обіцянки мають виконуватися, і коли президент Зеленський просить надати ще зброю, зокрема винищувачі, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме", - написав він у твіттері.

Прем’єр також наголосив, що військова допомога - ключ, який гарантує, що Україна може захистити себе і всю Європу від РФ.

Агентство TASR повідомило, що рішення відправити в Україну винищувачі МіГ-29 і частину зенітно-ракетних комплексів "Куб" тимчасово призначений уряд Едуарда Гегера ухвалив під час онлайн-наради в п’ятницю.

За словами Гегера на пресконференції, уряд одноголосно схвалив міжнародну угоду. Він заявив, що кабмін ухвалив рішення про безоплатну передачу технологій відповідно до Конституції Словацької Республіки.

Ще в лютому президент України Володимир Зеленський офіційно звернувся до Словаччини з проханням поставити винищувачі МіГ-29 для захисту від російської агресії. Гегер тоді сказав, що Словаччина зробить усе можливе, щоб виконати це прохання.

 

 

Теги: #словаччина #міг_29

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