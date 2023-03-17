Події

11:11 17.03.2023

Офіцера, який побив солдата, взято під цілодобовий домашній арешт

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Офіцера, який побив солдата, взято під цілодобовий домашній арешт

Молодшого лейтенанта, який побив солдата в одній із військових частин Житомирської області, взято під цілодобовий домашній арешт, повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Рішенням суду командира, підозрюваного в побитті солдата, взято під цілодобовий домашній арешт", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю в ДБР.

Як повідомлялося, 16 березня молодшому лейтенанту, який побив солдата в одній із військових частин Житомирської області, правоохоронці повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану.

За даними слідства, 11 березня 2023 року молодший лейтенант, перебуваючи на посаді командира взводу роти охорони військової частини, застосував до солдата насильство, заподіявши йому легких тілесних ушкоджень. Підозрюваний був незадоволений перебуванням строковика у стані алкогольного сп'яніння та його неналежною поведінкою.

У ДБР повідомляли, що фігурант визнав свою провину, на час розслідування підозрюваного відсторонено від посади. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Теги: #арешт #зсу #дбр

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