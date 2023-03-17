Події

09:00 17.03.2023

Австралія має намір закупити у США понад 200 крилатих ракет "Томагавк" новітніх модифікацій

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Австралія має намір закупити у США понад 200 крилатих ракет "Томагавк" новітніх модифікацій

Австралія планує придбати у США крилаті ракети "Томагавк" (Tomahawk) новітніх модифікацій - 200 ракет у версії Block V і 20 у версії Block IV - на загальну суму $985 млн, повідомляє Defense news.

Напередодні стало відомо, що Держдеп США схвалив укладання цієї угоди.

У Канберрі заявляли, що ракети встановлять на есмінці типу "Хобарт", що дозволить їм завдавати ударів по наземним цілям на великій дистанції. Також ракети у версії Block V можуть атакувати об'єкти, що рухаються по воді, і змінювати вибір мети в польоті.

Defense news пояснює, що ракети "Томагавк" з дальністю польоту близько 1,6 тис. км особливо важливі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де Китай має балістичні ракети середньої дальності DF-26 і DF-21 з дальністю бою відповідно 4 тис. км. та 2,1 тис. км. З 2021 року ВМС США розміщують ракети "Томагавк" типу Block V на кораблях та на підводних човнах.

До 400 ракет "Томагавк" має намір закупити у США і Японія. Наприкінці лютого палата представників - нижня палата парламенту країни - проголосувала за проєкт військового бюджету, який передбачає виділення рекордних для країни $50 млрд на потреби оборони у 2023 фінансовому році, з них $1,55 млрд передбачено на закупівлю таких ракет. Ще $830 млн мають піти на комп'ютерні програми та обладнання для запуску цих ракет, на передачу технологій та тренування персоналу.

 

 

Теги: #сша #ракети #австралія

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