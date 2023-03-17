Події

08:52 17.03.2023

На тимчасово окупованій Луганщині в російське громадянство переводять неповнолітніх

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На території тимчасово окупованої Луганської області окупаційна влада створює умови для прискореної паспортизації документами РФ українських громадян, зокрема неповнолітніх дітей, повідомляє Луганська ОВА.

"Згідно з нещодавно ухваленим законом, заяву на припинення громадянства за дитину, яка не досягла 14-річного віку, може подати один із батьків, єдиний батько або усиновлювач", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі ОВА.

Зазначається, що за дітей, які залишилися без піклування батьків, зокрема тих, які постійно перебувають в освітній, медичній організації, що надає соціальні послуги, заяву подає опікун або уповноважений представник такої установи, без урахування позиції дитини.

Крім того, до отримання російського паспорта примушують місцевих пенсіонерів.

"Із березня на території так званої "лнр" почали перераховувати пенсії. Але звернутися до відповідних органів людина може виключно з паспортом рф з реєстрацією на території регіону. Паспорти України чи так званої "лнр" не приймаються. Не встиг отримати новий папірець – на перерахунок можна не чекати", - поінформували в ОВА.

Також наголошується, що в деяких районах області зростають заборгованості із зарплати і скорочується кількість робочих днів в окупаційних структурах.

 

 

 

Теги: #рф #луганська #паспортизація

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