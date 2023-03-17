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07:34 17.03.2023

Сутички протестувальників проти пенсійної реформи з поліцією відбуваються в різних місцях Франції

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Сутички протестувальників проти пенсійної реформи з поліцією відбуваються в різних місцях Франції

Сили поліції Франції видавили із застосуванням спецзасобів із площі Згоди в Парижі учасників спонтанної акції протесту проти пенсійної реформи ввечері в четвер, протестувальники перемістилися на прилеглі вулиці, повідомляють французькі ЗМІ.

Зокрема, радикали спробували влаштувати нові заворушення біля церкви Святої Марії Магдалини, поки не були оточені підрозділом Республіканських рот безпеки (CRS). Частина протестувальників поширилася вулицями Сент-Оноре і Шевальє Сен-Жорж. Вони повалили світлофор, туристи, за даними газети Le Figaro, спішно залишають ці місця.

Підпали сміття сталися на бульварі Осман. З криками "Париже, піднімайся" переслідувані бійцями CRS групи маніфестантів у кварталі Ле-Аль розкидали поклади відходів, що накопичилися через страйк сміттярів.

За даними поліції, до 22:00 за місцевим часом (23.00 за Києвом) було затримано понад 70 осіб, і влада уточнювала, що це лише проміжний результат.

ЗМІ передають повідомлення про погроми в Марселі, зіткнення маніфестантів із поліцією в Нанті, Ам'єні, низці інших міст. У Діжоні протестувальники спалили опудало президента Емманюеля Макрона.

МВС розгорнуло по всій країні тисячі поліцейських, жандармів і спецсил для приборкання заворушень.

Поштовхом для такої реакції частини французів стало оголошене в четвер прем'єр-міністром Франції Елізабет Борн рішення уряду застосувати статтю конституції 49.3 для схвалення без згоди парламенту пенсійної реформи, що збільшує вік виходу на пенсію з 62 до 64 років.

За словами прем'єра, такий крок був необхідний, тому що "не можна залишати сумніви з приводу майбутнього наших пенсій".

Після оголошення Борн про те, що уряд ухвалить реформу без згоди Національних зборів, глава вкрай правої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що подасть запит на винесення вотуму недовіри уряду.

Раніше сенат Франції схвалив законопроєкт про пенсійну реформу під час остаточного голосування в четвер 193 голосами "за" за 114 "проти".

Після оголошення рішення про проведення реформи за допомогою статті 49.3 французькі профспілки оголосили, що наступного четверга, 23 березня, відбудеться нова масова акція протесту проти пенсійної реформи.

Тим часом у центрі Парижа на площі Згоди почалася акція протесту проти рішення уряду ухвалити реформу без схвалення парламенту. Там зібралися тисячі людей, у декого в руках були плакати із закликами про відставку уряду. У поліцейських летіли пляшки і різні предмети. Для розгону маніфестантів поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

 

юв

Теги: #реформа #сутички #франція #протестувальники

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