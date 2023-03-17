Усі винні у воєнних злочинах проти українців опиняться в судових залах

Усі винні у воєнних злочинах проти українців опиняться в залах Міжнародного кримінального суду та національних судів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Рік тому російські військові скоїли один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські бомби зруйнували театр у Маріуполі. Будівлю, яка використовувалась як укриття. Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Цивільний об’єкт, свідомо зруйнований окупантом. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих. Сотні людей? Тисяча?", - сказав президент у відеозверненні.

Він наголосив, що Росія відповість за кожен скоєний військовий злочин.

"Настане день, і ми звільнимо Маріуполь. Увесь наш південь. Увесь наш схід. Так само, як ми звільняли інші наші міста. Настане день, і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу. Трибунал, який покарає цього агресора так само, як були покарані агресори минулого. Настане день, і всі винуватці воєнних злочинів проти українців опиняться в залах Міжнародного кримінального суду та національних судів", - заявив Зеленський.

"А якщо хтось із терористів сподівається десь там сховатися - не вийде. Усі, хто бомбардував Україну, хто спалював наші села, хто бив по українських містах...По Миколаєву, Херсону, по Нікополю й Марганцю, по Запоріжжю, по містах Донбасу, по Харкову, Харківщині... Усі рашисти відповідатимуть. Будуть відповідати за кожне забране українське життя", - додав президент.