Події

20:24 16.03.2023

Посли G7 закликають прискорити процедуру призначення членів ВККС

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Посли G7 закликають прискорити процедуру призначення членів ВККС

Посли G7 закликають Вищу раду правосуддя оперативно й через прозору процедуру призначити 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

"Посли G7 високо оцінюють прогрес, досягнутий конкурсною комісією з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, кількість кандидатів було зменшено до 32. Ми заохочуємо Вищу раду правосуддя оперативно призначити 16 членів через прозору процедуру, щоб ВККС почала функціонувати", - таке повідомлення розміщене у твіттері японського головування в групі підтримки послів G7 у Києві.

 

Теги: #g7 #вккс

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