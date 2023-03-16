Посли G7 закликають прискорити процедуру призначення членів ВККС

Посли G7 закликають Вищу раду правосуддя оперативно й через прозору процедуру призначити 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

"Посли G7 високо оцінюють прогрес, досягнутий конкурсною комісією з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, кількість кандидатів було зменшено до 32. Ми заохочуємо Вищу раду правосуддя оперативно призначити 16 членів через прозору процедуру, щоб ВККС почала функціонувати", - таке повідомлення розміщене у твіттері японського головування в групі підтримки послів G7 у Києві.