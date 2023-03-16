Швеція передасть Україні вісім артустановок Archer - міністр оборони

Уряд Швеції має намір передати Україні вісім артилерійських установок Archer, повідомляє у вівторок шведська фінансова газета Dagens Industri.

"Вони дадуть українцям можливість виводити з ладу російські артилерійські системи", - сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон (Pål Henning Jonson).

Як зазначає видання, Archer перебувають у списку побажань України, і ще в січні шведський уряд оголосив, що хоче допомогти Україні з сучасною артилерійською системою, але додав, що вона потребує певної підготовки.

"Тепер цю роботу завершено: в додатковому бюджеті з поправками, представленому сьогодні парламенту, уряд просить відправити вісім установок Archer. У доповненому бюджеті уряд також просить відправити в Україну десять танків Leopard 2, про що було оголошено в середині лютого", - пише видання.

При цьому наголошується, що Україна зможе почати використовувати Archer у польових умовах лише через кілька місяців. За цей час на них встановлять комп'ютерні системи управління вогнем, українські солдати пройдуть на них навчання, а біля кордонів України буде створено "логістичний центр" для технічного обслуговування і ремонту цих артсистем.

"Очікується, що Україна зможе одночасно використовувати на полі бою шість із восьми артилерійських установок, оскільки дві необхідно тримати в резерві, наприклад, для підбору запасних частин", - ідеться в повідомленні.

Разом вісім артсистем і десять танків оцінюються в суму трохи більше ніж SEK6 млрд ($570 млн), які збройні сили Швеції мають отримати впродовж 2024-2026 років, щоб мати можливість замінити те, що зараз буде передано Україні.

У додатковому коригувальному бюджеті уряд також просить продати 14 одиниць Archer Великій Британії. За словами Йонсона, ця угода дала можливість Великій Британії відправити в Україну свою власну артилерійську систему AS-90. Archer замінить зняту з виробництва AS-90 доти, доки Велика Британія розробить нову артилерійську систему майбутнього.

За словами Йонсона, угода дає Швеції можливість знайти стратегічного партнера для Archer, що важливо для розвитку системи озброєння. Сьогодні Archer використовує лише Швеція. Наразі Швеція та Велика Британія мають намір співпрацювати у створенні логістичного центру для системи Archer, який буде створено біля кордонів України.

Видання зазначає, що Archer - це самохідна артилерійська система з восьмиметровими гарматними стволами, встановленими на вантажівках або самоскидах, яка може швидко переміщуватися, швидко стріляти і має високу точність. Archer не може зрівнятися за дальністю стрільби з американською реактивною артилерійською системою HIMARS, але, за словами Йонсона, Archer є гарним доповненням до HIMARS і використовуватиметься переважно для ураження артилерії противника.

"Можна сказати, що система Archer – це, швидше, снайперська гвинтівка, ніж дробовик. Саме здатність завдавати надглибоких ударів по артилерійській системі противника робить Archer унікальною", - сказав глава шведського оборонного відомства.

Наразі Швеція має у своєму розпорядженні 48 одиниць Archer, 24 з яких використовують шведські збройні сили. Ще 24 перебувають на зберіганні, і 22 з них зараз передаються Україні або продаються Великій Британії. Ще дві використовуватимуть шведські збройні сили для розробки системи Archer.

На додачу до восьми артсистем Archer і десяти Leopard 2 Швеція вирішила підтримати Україну 50 бойовими машинами, 90 зенітними установками та протитанковою зброєю, повідомляє видання.