Події

18:19 16.03.2023

У Запорізькій області окупанти продовжують вивезення зерна і примусову паспортизацію, погрожуючи вилученням дітей, - Генштаб ЗСУ

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У Запорізькій області окупанти продовжують вивезення зерна і примусову паспортизацію, погрожуючи вилученням дітей, - Генштаб ЗСУ

Випадки вивезення російськими окупантами награбованого зерна зафіксовано в Запорізькій області, повідомляють у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в четвер.

"У місті Бердянську Запорізької області з акваторії морського порту відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею", - йдеться в повідомленні.

Також на тимчасово зайнятій території Запорізької області триває примусова паспортизація населення.

"У місті Токмаку російська окупаційна так звана влада, разом із представниками російської ФСБ, погрожує місцевим громадянам України, які відмовилися від отримання паспортів громадян Російської Федерації, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів Росії. Самих батьків погрожують вивезти до Василівки Запорізької області", - повідомляють у Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу #запорізька #окупанти

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