Українські розвідники вже отримали 30 українсько-польських бронетранспортерів Oncilla - ГУР

Українські розвідники отримали модернізований бронетранспортер 4х4 Oncilla, який є спільною українсько-польською розробкою, оснащений гарматою 12,7 мм і подвійним протимінним дном, повідомляють у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України в четвер.

"Таких машин 30, які уже воюють. Вони дуже добре показали себе на полі бою, рятували життя", - зазначив представник конструкторського бюро "Берил" Віктор Левченко.

У ГУР подякували польській стороні за допомогу, зокрема, польській компанії Trans Select, яка пожертвувала кошти на придбання бронемашини та іншої техніки для українських розвідників.