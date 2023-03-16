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13:42 16.03.2023

Російські окупанти готуються до оборонних дій у Криму - ГУР МО України

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Російські окупанти готуються до оборонних дій у Криму - ГУР МО України

Російські окупанти готуються до оборонних дій на території окупованого Криму, насамперед підтримують у бойовій готовності інфраструктуру, заявив заступник начальника Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.

"ГУР Міноборони постійно відстежує все, що пов'язано з діяльністю угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Що можемо сказати, інфраструктура підтримується в бойовій готовності, це потужний сухопутний і авіаційний компоненти, розміщені в Криму. Близько 90 бойових літаків і близько 60 бойових гвинтокрилів, які перебувають на території Криму", - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

За даними розвідки, також у Криму було створено оборонне угруповання, яке займається заходами з обладнання фортифікаційних споруд і лінії оборони. Крім того, Скібіцький нагадав про безліч інформації про побудову там окупантами оборонних рубежів.

"Тобто вони реально готуються до оборонних дій на території півострова", - заявили в українській розвідці.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росіяни вірять у швидкий контрнаступ Сил оборони України і вже "сіли в оборону", зокрема в окупованому Криму.

Теги: #оборона #крим #окупанти

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