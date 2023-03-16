Події

12:38 16.03.2023

У найближчі дві доби в Україні очікується переважно плюсова температура, місцями невеликі дощі

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У найближчі дві доби в Україні очікується переважно плюсова температура, місцями невеликі дощі

У п'ятницю, 17 березня, на більшості територій України без істотних опадів, лише вночі у східних, більшості північних і центральних областей та в Криму невеликий дощ, на півночі з мокрим снігом, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Температура вночі в західних, Вінницькій та північних областях від 1° тепла до 4° морозу, на решті території 2-7° тепла. Удень 4-9° тепла, у південній частині до 12°. У Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві в ніч на п'ятницю невеликий дощ і мокрий сніг, удень без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 17 березня в Києві була у 1990 році, вона становила 17,1° тепла, найнижча вночі - 18,1° нижче нуля у 1917 році.

У суботу, 18 березня, в Україні без опадів, уночі на півдні місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі в західних і північних областях 0-5° морозу, у східних і центральних областях близько 0°, у південній частині 2-7° тепла. Удень 5-10° тепла, у південній частині та Закарпатті. У Карпатах уночі 5-10° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві в суботу без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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