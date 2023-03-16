Китайський дрон Mugin-5 був збитий українськими військовими на Донбасі - CNN

Китайський безпілотний літальний апарат (БПЛА) Mugin-5 був збитий українськими військовими в Донецькій області, повідомляє CNN.

За інформацією медіа, українські солдати провели журналістів на місце, де були уламки бойового безпілотника, який, за їхніми словами, вони збили у вихідні з автомата АК-47.

Безпілотник Mugin-5 виготовляє китайський виробник, що базується в портовому місті Сямень на східному узбережжі Китаю.

"Деякі технічні блогери кажуть, що ці машини відомі як "дрони Alibaba", оскільки вони були доступні для продажу за ціною до 15000 доларів на китайських торговельних майданчиках, включно з Alibaba і Taobao", - пише видання.

Mugin Limited підтвердила CNN, що це був їхній дрон, назвавши інцидент "вкрай сумним".

"Ми не схвалюємо використання. Ми робимо все можливе, щоб зупинити це", - сказав CNN представник Mugin Limited.

У попередній заяві, розміщеній на їх вебсайті 2 березня, Mugin Limited заявила, що "засуджує" використання своєї продукції під час війни, і заявила, що припинила продаж продукції до Росії або України на початку війни.