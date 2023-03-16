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09:32 16.03.2023

Зеленський у роковини бомбардування драмтеатру в Маріуполі: Ми йдемо до того, щоб забезпечити відповідальність держави-терориста за скоєне проти України

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Зеленський у роковини бомбардування драмтеатру в Маріуполі: Ми йдемо до того, щоб забезпечити відповідальність держави-терориста за скоєне проти України

Україна не пробачить російським окупантам жодної зруйнованої долі й не забуде нікого, чиє життя забрав російський терор, заявив президент України Володимир Зеленський у роковини російського удару по будівлі драматичного театру в Маріуполі.

"Рік тому Росія цілеспрямовано та жорстоко скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Поруч із будівлею був напис "Діти", який неможливо було не помітити. Там ховалися від обстрілів сотні людей", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він також оприлюднив частину матеріалів розслідування бомбардування драмтеатру.

"Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу. Не пробачимо окупантам жодної зруйнованої долі. Пам'ятаємо всіх, чиє життя забрав російський терор", - наголосив президент.

Як повідомлялося, 16 березня 2022 року російська авіація скинула потужну бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була місцем прихистку для сотень маріупольців, які втратили свої домівки внаслідок бомбардування та обстрілів міста з боку російської армії. Унаслідок бомбового удару було зруйновано центральну частину будівлі театру, багато людей опинилися під завалами.

Пізніше Маріупольська міська рада повідомила, що в Драматичному театрі міста внаслідок бомбардування, за свідченнями очевидців, загинули приблизно 300 осіб.

Теги: #маріуполь #драмтеатр #роковини

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