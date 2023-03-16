Події

08:33 16.03.2023

Втрати РФ за добу становили 1040 одиниць особового складу, 12 танків, 11 артсистем і 1 літак

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Втрати РФ за добу становили 1040 одиниць особового складу, 12 танків, 11 артсистем і 1 літак

Збройні сили України ліквідували протягом доби 1040 одиниць особового складу російських військ, 12 танків, 11 артсистем і 1 літак, повідомляє Генеральний штаб.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 162 560 (+1040) осіб ліквідовано, танків - 3504 (+12) од, бойових броньованих машин - 6810 (+11) од, артилерійських систем - 2539 (+11) од, РСЗВ - 503 (+1) од, засобів ППО - 265 (+3) од, літаків - 305 (+1) од, гелікоптерів - 289 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+13), крилатих ракет - 907 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5394 (+17) од, спеціальної техніки - 257 (+0)", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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