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05:39 16.03.2023

Прокуратура порушила справу за фактом обстрілу окупантами Марганця Дніпропетровської області

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Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом обстрілу російськими військовими Марганець Дніпропетровської області, повідомив Офіс генерального прокурора України.

"При процесуальному керівництві Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, увечері 15 березня 2023 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили артилерійський обстріл м. Марганець Нікопольського району.

Внаслідок атаки загинули дві жінки, ще п'ятеро городян отримали поранення.

Ушкодження отримали багатоповерхові та приватні будинки, господарські будівлі, магазин, гуртожиток ліцею.

Проводяться першочергові заходи щодо фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

На місцях подій працюють працівники ДСНС та правоохоронці області.

Як повідомлялося, про інцидент раніше також повідомляв голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

Теги: #расследование #україна #обстріл #дніпропетровська

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