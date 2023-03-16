ЗСУ збили ворожий БПЛА

Бійці 58-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) ім. Гетьмана Виговського збили російський безпілотний літальний апарат, яким ворог намагався проводити повітряну розвідку, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Воїни 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського "приземлили" ворожий БПЛА ZALA 421-16E2. Це той, про який на Росії хвалилися, що він невразливий і невидимий", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця модель призначена для ведення повітряної розвідки та спостереження. Оснащена камерою та тепловізійним модулем.

"Тривалість польоту до 4-х годин, висота до 3600 м, відстань до 35 км, вага 7,5 кг, розмах крила 2,8 м. Виконаний за схемою "літаюче крило" може працювати у звичайному та безшумному режимі", - зазначили у командуванні.