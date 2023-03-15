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21:54 15.03.2023

Очільник Пентагону: Лише українське керівництво ухвалюватиме рішення щодо Бахмута

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Очільник Пентагону: Лише українське керівництво ухвалюватиме рішення щодо Бахмута

Міністр оборони США Ллойд Остін говорить, що це тільки українському керівництву вирішувати, перегрупуватися або ж залишатися і продовжувати захищати Бахмут.

"Щодо значущості Бахмута, я б наголосив, що це битва президента Зеленського. І він ухвалюватиме рішення, що є важливим і що не є важливим для його збройних сил, чи він має перегрупуватися, чи залишатися в Бахмуті. Те, що я хочу сказати, так це те, що якщо він віддасть наказ перегрупуватися будь-якої миті, це не значить, що війна програна. Це може тільки означати, і означатиме, що він має намір підтримувати перевагу. І це - ключове", - сказав він у середу на пресконференції після закінчення 10-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Глава Пентагону "аплодував завзятості українських солдатів, які зробили дивовижні в Бахмуті речі". "Росіяни продовжують працювати над тим, щоб узяти Бахмут близько семи місяців або близько того, але вони не були дуже вдалими", - констатував Остін.

У зв'язку з цим він зауважив, що союзники та партнери з Контактної групи "генерують бойові потужності, які, як ми вважаємо, нададуть їм можливості змінити динаміку на полі бою, щоб у якийсь момент іти вперед". "Коли це трапиться, щоб вони не мали намір робити в майбутньому, я думаю, що платформа (озброєнь) і навчання (українських солдатів), підтримання обладнання в робочому стані, зроблять різницю (на полі бою)", - переконаний очільник Пентагону.

 

 

Теги: #пентагон #позиція #бахмут

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