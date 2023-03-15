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18:07 15.03.2023

Більшість українців вважають, що українська влада добре справляється з вирішенням проблем у сфері оборони, енергозабезпечення та зовнішньої політики

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Більшість українців вважають, що українська влада добре справляється з вирішенням проблем у сфері оборони, енергозабезпечення та зовнішньої політики

Українська влада, на думку більшості громадян, найкраще справляється з розв'язанням проблем у сфері оборони, енергозабезпечення та зовнішньої політики, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого до 1 березня 2023 року в рамках проєкту Програми MATRA, що фінансується посольством Нідерландів в Україні.

Як повідомляється у пресрелізі за результатами опитування, оприлюдненому в середу, на думку громадян, найкраще влада справляється з розв'язанням проблем у таких сферах: оборона країни (82% опитаних відповіли, що влада з цим справляється "дуже добре" або "скоріше добре", лише 13% - що "дуже погано" або "скоріше погано"), енергозабезпечення (відповідно 80% і 16%), зовнішня політика (відповідно 75% і 15,5%), освіта (відповідно 56% і 29,5%), охорона здоров'я (відповідно 54% і 36%), соціальний захист і пенсійне забезпечення (відповідно 53% і 37%).

Соціологи зазначають, що трохи гірше респонденти оцінюють діяльність влади в економічній сфері (відповідно 45% і 45,5%), у сфері відбудови країни (відповідно 38% і 36%), а частіше негативно оцінюють діяльність у сфері боротьби зі злочинністю (відповідно 38% і 47%), правосуддя (відповідно 29% і 48%) і боротьби з корупцією (відповідно 24% і 66%).

Водночас серед державних і громадських інститутів найчастіше довіра громадян висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 96% опитаних), волонтерських організацій (88%), добровольчих загонів (87%), Національної гвардії України (86%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (85%), президента України (83%), Державної прикордонної служби (82%), Міністерства оборони України (78%), Служби безпеки України (74%), Національній поліції (71,5%), церкви (70%), громадських організацій (66%).

Українським ЗМІ довіряють 65% українців, головам міст (селищ, сіл), у яких живе респондент (62%), Національному банку України (58%), радам міст (селищ, сіл), у яких живе респондент (56%), Уповноваженому Верховної Ради з прав людини (омбудсмену) (52%), уряду України (50%).

"Більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам) (не довіряють їм 64%), політичним партіям (63%), судам (судовій системі загалом) (59%), Верховній Раді України (51%)", - повідомляється в релізі.

У ньому уточнюється, що також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, комерційним банкам (довіряють їм 34% респондентів, тоді як не довіряють - 48%), органам прокуратури (відповідно 37% і 48%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (відповідно 32% і 43%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (відповідно 34% і 42%), Національному антикорупційному бюро (відповідно 32% і 42%).

У ньому уточнюється, що також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, комерційним банкам (довіряють їм 34% респондентів, тоді як не довіряють - 48%), органам прокуратури (відповідно 37% і 48%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (відповідно 32% і 43%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (відповідно 34% і 42%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (відповідно 35% і 41,5%), профспілкам (відповідно 31% і 38%).

"Оцінюючи рівень корумпованості соціальних інститутів за шкалою від 1 до 10, де "1" означає "відсутність корупції", а "10" - "дуже високий рівень корупції", респонденти оцінюють корумпованість української влади загалом 6,8 балами, Верховної Ради України - 6,8 балами, Кабінету міністрів України - 6,1 балами, Міністерства оборони України - 5,8 балами, обласної влади своєї області - 5,7 балами, Офісу президента України - 5,6 балами, Антикорупційних органів (НАБУ, САП, НАЗК) - 5,6 балами, місцевої влади у своєму населеному пункті - 5,4 балами. Найнижче оцінюють рівень корумпованості громадських організацій, які займаються боротьбою з корупцією (4,7 бала), і президента України (4,0 бала)", - наголошують соціологи.

Вони додають, що громадяни України не мають єдиної думки, яким чином змінився рівень корумпованості українського суспільства після початку повномасштабної війни: 33% вважають, що наразі рівень корупції є вищим, ніж був до 24 лютого 2022 року, 30% - що він не змінився, 21% - що він став нижчим, а 17% не змогли дати оцінку змін у цій сфері.

Соціологічне опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 22 лютого до 1 березня 2023 року в межах проєкту Програми MATRA, що фінансується посольством Нідерландів в Україні, на території 22 областей України та у м. Києві (на території Луганської та Донецької областей, в АРК та м. Севастополі опитування не проводилось, а у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях дослідження було проведене лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

У межах опитування методом face-to-face було опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Теги: #опитування #влада #діяльність

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