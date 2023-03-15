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14:39 15.03.2023

Уряд Словаччини не ухвалив рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29, тривають міжнародні переговори - міністр оборони

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Уряд Словаччини не ухвалив рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29, тривають міжнародні переговори - міністр оборони

Уряд Словаччини не домовився про те, чи передасть ця країна Україні винищувачі МіГ-29, міжнародні переговори все ще тривають, повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь.

Як повідомляє словацьке агентство tasr.sk, Надь поінформував, що в середу уряд обговорив питання передачі МіГ-29 у неофіційному порядку.

"Ми все ще чекаємо на деякі додаткові відомості від іноземних партнерів", - сказав він, додавши, що міжнародні переговори тривають.

 

Теги: #україна #словаччина #миг29

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