Уряд Словаччини не ухвалив рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29, тривають міжнародні переговори - міністр оборони

Уряд Словаччини не домовився про те, чи передасть ця країна Україні винищувачі МіГ-29, міжнародні переговори все ще тривають, повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь.

Як повідомляє словацьке агентство tasr.sk, Надь поінформував, що в середу уряд обговорив питання передачі МіГ-29 у неофіційному порядку.

"Ми все ще чекаємо на деякі додаткові відомості від іноземних партнерів", - сказав він, додавши, що міжнародні переговори тривають.