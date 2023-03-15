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13:57 15.03.2023

У Силах оборони України перерахували найнеобхідніші нині види озброєння

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У Силах оборони України перерахували найнеобхідніші нині види озброєння

Через високу інтенсивність бойових дій, а також для звільнення тимчасово окупованих РФ територій Україна потребує постачання і оборонного, і наступального озброєння від міжнародних партнерів, повідомили у Military Media Center.

Найнеобхідніші види озброєння включають: ракети до HIMARS; ракети до MARS; 155-мм снаряди; 120-мм міни; ракети до систем ППО; ракети до систем ПТРК (протитанкові ракетні комплекси); авіаційні засоби ураження; баражувальні боєприпаси (дрони-камікадзе); танкові снаряди 105 і 125 мм.

"Західні зразки озброєння демонструють більшу ефективність на полі бою, ніж радянські аналоги, що стоять на озброєнні армії РФ, завдяки кращим технічним характеристикам. Це дає змогу українським військовим витрачати менше боєприпасів і при цьому досягати всіх поставлених завдань із меншим ризиком для життя", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

 

Теги: #озброєння #сили_оборони

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