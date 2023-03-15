Події

13:47 15.03.2023

Київ і Вроцлав уклали угоду про співробітництво

1 хв читати
Київ і Вроцлав уклали угоду про співробітництво

Київ підписав угоду про співробітництво з польським містом Вроцлавом, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Київ підписав угоду про співробітництво з польським містом Вроцлавом. Сьогодні під час онлайн-спілкування я подякував меру Вроцлава Яцеку Сутрику за допомогу влади та громади його міста українській столиці - за підтримку Києва, гуманітарну допомогу та економічну", - написав Кличко у своєму телеграм-каналі в середу.

За словами мера Києва, Вроцлав від початку широкомасштабного вторгнення Росії прийняв 150 тисяч українських біженців, зокрема 80 тисяч дітей. Також діти з України їздили влітку на оздоровлення до Вроцлава.

"Ми продовжимо співпрацю наших міст - економічну, культурну, а також – у майбутньому відновленні інфраструктури Києва та України", - підсумував мер столиці.

Теги: #кличко #київ #вроцлав

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:56 15.03.2023
Столична влада має намір цього року розпочати будівництво дворівневої розв'язки на перетині Богатирської та Полярної

Столична влада має намір цього року розпочати будівництво дворівневої розв'язки на перетині Богатирської та Полярної

15:56 15.03.2023
Володимир Кличко та "Українська команда" передали дрони бійцям київської тероборони

Володимир Кличко та "Українська команда" передали дрони бійцям київської тероборони

12:51 15.03.2023
У Києві можливе впровадження ліміту споживання е/е - військова адміністрація

У Києві можливе впровадження ліміту споживання е/е - військова адміністрація

12:27 15.03.2023
У Києві презентовано онлайн-платформу допомоги постраждалим від насильства під час війни

У Києві презентовано онлайн-платформу допомоги постраждалим від насильства під час війни

08:47 15.03.2023
У Києві та області скасовано стабілізаційні відключення

У Києві та області скасовано стабілізаційні відключення

16:15 14.03.2023
Кличко: Броньовані швидкі, які замовляла столична влада для захисників, прибули в Київ, їх передадуть ЗСУ

Кличко: Броньовані швидкі, які замовляла столична влада для захисників, прибули в Київ, їх передадуть ЗСУ

11:22 14.03.2023
У Києві частину інженерних загороджень буде демонтовано, частину модернізують

У Києві частину інженерних загороджень буде демонтовано, частину модернізують

14:44 13.03.2023
У Києві за минулий тиждень від коронавірусної інфекції померли вісім осіб

У Києві за минулий тиждень від коронавірусної інфекції померли вісім осіб

10:52 13.03.2023
Стабілізаційні відключення е/е діють у частині районів Києва

Стабілізаційні відключення е/е діють у частині районів Києва

11:06 12.03.2023
У Києві працює 118 одиниць снігоприбиральної техніки - КМДА

У Києві працює 118 одиниць снігоприбиральної техніки - КМДА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уже дев'ять країн пообіцяли відправити Україні понад 150 танків Leopard - глава Пентагону

Уряд Словаччини не ухвалив рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29, тривають міжнародні переговори - міністр оборони

Шмигаль вважає рішення Верховного суду Великої Британії щодо єврооблігацій важливою перемогою України над Росією на міжнародному фронті

Зеленський: Рішення Верховного суду Великої Британії - чергова перемога над агресором

Верховний суд Великої Британії відправив спір України і РФ про євробонди на $3 млрд на повний відкритий судовий розгляд, Україна вважає це перемогою

ОСТАННЄ

Мовний омбудсмен закликав владу Одеси та області розширити мережу курсів із вивчення української мови

Однією з тем "Рамштайн-10" буде пошук "інноваційного вирішення" проблеми виробництва боєприпасів - глава Пентагону

Влада США допускає, що їй не вдасться дістати уламки безпілотника, який упав у Чорне море

Уже дев'ять країн пообіцяли відправити Україні понад 150 танків Leopard - глава Пентагону

Розпочалося засідання "Рамштайн-10" - Резніков

"Auchan Україна" почав відновлювати гіпермаркет в одеському ТРЦ "Рів'єра"

Уряд Словаччини не ухвалив рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29, тривають міжнародні переговори - міністр оборони

Президент Фінляндії їде до Туреччини вирішувати питання про ратифікацію приєднання країни до НАТО

Другий саміт Кримської платформи планують провести восени в Празі - Стефанчук

Корнієнко: Закликаємо парламенти світу об'єднатися для допомоги в розмінуванні території України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА