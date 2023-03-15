Київ і Вроцлав уклали угоду про співробітництво

Київ підписав угоду про співробітництво з польським містом Вроцлавом, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Київ підписав угоду про співробітництво з польським містом Вроцлавом. Сьогодні під час онлайн-спілкування я подякував меру Вроцлава Яцеку Сутрику за допомогу влади та громади його міста українській столиці - за підтримку Києва, гуманітарну допомогу та економічну", - написав Кличко у своєму телеграм-каналі в середу.

За словами мера Києва, Вроцлав від початку широкомасштабного вторгнення Росії прийняв 150 тисяч українських біженців, зокрема 80 тисяч дітей. Також діти з України їздили влітку на оздоровлення до Вроцлава.

"Ми продовжимо співпрацю наших міст - економічну, культурну, а також – у майбутньому відновленні інфраструктури Києва та України", - підсумував мер столиці.