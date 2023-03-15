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13:15 15.03.2023

Шмигаль вважає рішення Верховного суду Великої Британії щодо єврооблігацій важливою перемогою України над Росією на міжнародному фронті

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Шмигаль вважає рішення Верховного суду Великої Британії щодо єврооблігацій важливою перемогою України над Росією на міжнародному фронті

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає рішення Верховного суду Великої Британії щодо єврооблігацій важливою перемогою України над Росією на міжнародному фронті.

"Важлива перемога України над Росією на міжнародному фронті. Верховний суд Сполученого Королівства направив справу про єврооблігації на 3 млрд доларів, яку ініціювала РФ проти нашої держави, на розгляд за повною процедурою в англійському суді", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, суд визнав сильну позицію захисту України щодо примусу та погроз Росії застосувати силу, яку РФ учиняла ще у 2013 році, щоб змусити Україну випустити ці єврооблігації.

"Тепер Кремлю доведеться розкрити всю інформацію щодо дій проти України на відкритому судовому розгляді. Справедливість обов’язково переможе. Росія безумовно відповість за всі свої незаконні дії та злочини", - підсумував він.

Як повідомлялося, 15 березня Верховний суд Великої Британії ухвалив рішення у справі про стягнення заборгованості України за єврооблігаціями на $3 млрд, яким відмовив компанії, що представляє інтереси РФ, у винесенні рішення в порядку спрощеного провадження, повідомляють у середу у твіттері суду.

 

Теги: #суд #еврооблигации #шмигаль

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