Ворог 78 разів обстріляв Херсонську область за добу, випустив майже 400 снарядів

За минулу добу російські окупанти 78 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 396 снарядів, поранено 4 людини, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 78 обстрілів, випустивши 396 снарядів із важкої артилерії та "Градів", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

Прокудін зазначив, що Херсон ворог обстріляв 7 разів.

"27 снарядів влучили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки, територію підприємства. На жаль, є постраждалі - 4 людини отримали поранення", - уточнив він.

Очільник ОВА також поінформував, що з деокупованої території області евакуйовано 74 людини.

Раніше перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив про поранення чотирьох осіб в області за добу, двоє з яких - співробітники ДСНС.