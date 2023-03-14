Імпорт е/е зі Словаччини та Молдови залишається мінімальним

Імпорт електроенергії зі Словаччини у вівторок залишився практично на рівні понеділка - 122 МВт-год на добу, з Молдови зріс на 23%, хоча залишається мінімальним - 32 МВт-год на добу, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, імпорт зі Словаччини йде всі години доби на потужності по 1-7 МВт, з Молдови 14 годин на добу - 1-6 МВт.

На вівторок, як і на понеділок, для імпорту зі Словаччини по 55 МВт перетину на всі години бронював "Д. Трейдінг", по 10 МВт - "ЕРУ Трейдінг" (загалом виставляється на аукціон за розподілом доступу до перетину 500 МВт на кожну годину).

Для імпорту з Молдови перетин на цей день бронював "Д. Трейдінг" - як і днем раніше, по 100 МВт, і "Артлекс-Груп" - по 2-3 МВт залежно від години (загалом виставляється 800 МВт).



Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-14 березня становить 2108 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг за добу, МВт-год 01.03.2023 258 02.03.2023 253 03.03.2023 153 04.03.2023 109 05.03.2023 154 06.03.2023 154 07.03.2023 133 08.03.2023 59 09.03.2023 33 10.03.2023 141 11.03.2023 198 12.03.2023 216 13.03.2023 125 14.03.2023 122



Обсяг імпорту е/е з Молдови (почав знову здійснюватися з 7 березня) 7-14 березня становив 1269 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг за добу, МВт-год 07.03.2023 49 08.03.2023 123 09.03.2023 149 10.03.2023 0 11.03.2023 419 12.03.2023 471 13.03.2023 26 14.03.2023 32

Як повідомлялося, обсяг імпорту е/е з Молдови, який здійснювався 5-28 лютого, становив 5237 МВт-год. Найвищий показник був на 14 лютого - 634 МВт-год на добу, найнижчий на 26 лютого - 12 МВт-год на добу.

Зі Словаччини з 1 по 28 лютого надійшло 136 652 МВт-год - від 11310 МВт-год на добу 4 лютого до 84 МВт-год на добу 25 лютого.

У січні постачання зі Словаччини становило 59573 МВт-год: від 9296 МВт-год на добу 28 січня до 99 МВт-год на добу 25 січня (всі показники за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E).

Імпорт е/е почав істотно знижуватися після стабілізації ситуації в енергосистемі України в середині лютого.