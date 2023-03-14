Події

21:03 14.03.2023

Імпорт е/е зі Словаччини та Молдови залишається мінімальним

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Імпорт е/е зі Словаччини та Молдови залишається мінімальним

Імпорт електроенергії зі Словаччини у вівторок залишився практично на рівні понеділка - 122 МВт-год на добу, з Молдови зріс на 23%, хоча залишається мінімальним - 32 МВт-год на добу, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, імпорт зі Словаччини йде всі години доби на потужності по 1-7 МВт, з Молдови 14 годин на добу - 1-6 МВт.

На вівторок, як і на понеділок, для імпорту зі Словаччини по 55 МВт перетину на всі години бронював "Д. Трейдінг", по 10 МВт - "ЕРУ Трейдінг" (загалом виставляється на аукціон за розподілом доступу до перетину 500 МВт на кожну годину).

Для імпорту з Молдови перетин на цей день бронював "Д. Трейдінг" - як і днем раніше, по 100 МВт, і "Артлекс-Груп" - по 2-3 МВт залежно від години (загалом виставляється 800 МВт).


Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-14 березня становить 2108 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг за добу, МВт-год
01.03.2023 258
02.03.2023 253
03.03.2023 153
04.03.2023 109
05.03.2023 154
06.03.2023 154
07.03.2023 133
08.03.2023 59
09.03.2023 33
10.03.2023 141
11.03.2023 198
12.03.2023 216
13.03.2023 125
14.03.2023 122


Обсяг імпорту е/е з Молдови (почав знову здійснюватися з 7 березня) 7-14 березня становив 1269 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг за добу, МВт-год
07.03.2023 49
08.03.2023 123
09.03.2023 149
10.03.2023 0
11.03.2023 419
12.03.2023 471
13.03.2023 26
14.03.2023 32

Як повідомлялося, обсяг імпорту е/е з Молдови, який здійснювався 5-28 лютого, становив 5237 МВт-год. Найвищий показник був на 14 лютого - 634 МВт-год на добу, найнижчий на 26 лютого - 12 МВт-год на добу.

Зі Словаччини з 1 по 28 лютого надійшло 136 652 МВт-год - від 11310 МВт-год на добу 4 лютого до 84 МВт-год на добу 25 лютого.

У січні постачання зі Словаччини становило 59573 МВт-год: від 9296 МВт-год на добу 28 січня до 99 МВт-год на добу 25 січня (всі показники за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E).

Імпорт е/е почав істотно знижуватися після стабілізації ситуації в енергосистемі України в середині лютого.

Теги: #енергетика #електроенергія

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