Імпорт е/е зі Словаччини та Молдови залишається мінімальним
Імпорт електроенергії зі Словаччини у вівторок залишився практично на рівні понеділка - 122 МВт-год на добу, з Молдови зріс на 23%, хоча залишається мінімальним - 32 МВт-год на добу, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.
Згідно з інформацією на сайті, імпорт зі Словаччини йде всі години доби на потужності по 1-7 МВт, з Молдови 14 годин на добу - 1-6 МВт.
На вівторок, як і на понеділок, для імпорту зі Словаччини по 55 МВт перетину на всі години бронював "Д. Трейдінг", по 10 МВт - "ЕРУ Трейдінг" (загалом виставляється на аукціон за розподілом доступу до перетину 500 МВт на кожну годину).
Для імпорту з Молдови перетин на цей день бронював "Д. Трейдінг" - як і днем раніше, по 100 МВт, і "Артлекс-Груп" - по 2-3 МВт залежно від години (загалом виставляється 800 МВт).
Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-14 березня становить 2108 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):
|Дата
|Обсяг за добу, МВт-год
|01.03.2023
|258
|02.03.2023
|253
|03.03.2023
|153
|04.03.2023
|109
|05.03.2023
|154
|06.03.2023
|154
|07.03.2023
|133
|08.03.2023
|59
|09.03.2023
|33
|10.03.2023
|141
|11.03.2023
|198
|12.03.2023
|216
|13.03.2023
|125
|14.03.2023
|122
Обсяг імпорту е/е з Молдови (почав знову здійснюватися з 7 березня) 7-14 березня становив 1269 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):
|Дата
|Обсяг за добу, МВт-год
|07.03.2023
|49
|08.03.2023
|123
|09.03.2023
|149
|10.03.2023
|0
|11.03.2023
|419
|12.03.2023
|471
|13.03.2023
|26
|14.03.2023
|32
Як повідомлялося, обсяг імпорту е/е з Молдови, який здійснювався 5-28 лютого, становив 5237 МВт-год. Найвищий показник був на 14 лютого - 634 МВт-год на добу, найнижчий на 26 лютого - 12 МВт-год на добу.
Зі Словаччини з 1 по 28 лютого надійшло 136 652 МВт-год - від 11310 МВт-год на добу 4 лютого до 84 МВт-год на добу 25 лютого.
У січні постачання зі Словаччини становило 59573 МВт-год: від 9296 МВт-год на добу 28 січня до 99 МВт-год на добу 25 січня (всі показники за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E).
Імпорт е/е почав істотно знижуватися після стабілізації ситуації в енергосистемі України в середині лютого.