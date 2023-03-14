Єрмак обговорив із виконавчим директором Програми ООН з довкілля відповідальність РФ за екологічні злочини в Україні

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із виконавчим директором Програми Організації Об'єднаних Націй з довкілля (UNEP) Інгер Андерсен.

Як повідомляє пресслужба президента, Єрмак поінформував співрозмовницю про екологічні злочини, які вчиняє російський агресор на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

За його словами, світ не має права мовчати, доки РФ щодня руйнує екологію України. При цьому він зазначив, що агресор має бути справедливо покараний за злочини екоциду.

Зокрема, глава Офісу президента закликав світову спільноту, особливо структури ООН, до активнішого обговорення питання запобігання шкоді від агресивної війни РФ.

Єрмак наголосив, що розраховані збитки, завдані довкіллю України внаслідок війни, становлять 2 трлн грн - без урахування збитків, завданих Росією на тимчасово окупованих територіях. Загрози, спричинені війною Росії в Україні, мають глобальний характер, зазначив він.

"Майже через 80 років після Другої світової війни ми реально опинилися в такій самій ситуації. Тому необхідно говорити про те, що коїться в центрі Європи, у країні, де розташовані кілька атомних електростанцій, одна з яких досі окупована Росією, і ніхто не знає, що там відбувається", - сказав Єрмак.

Зі свого боку Інгер Андерсен наголосила на підтримці України в подоланні викликів її екологічній системі та на важливості глибшого обговорення цього питання на експертному рівні.