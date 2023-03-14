Події

20:17 14.03.2023

США не перестануть літати над Чорним морем - представник Білого дому

1 хв читати
США не перестануть літати над Чорним морем - представник Білого дому

США продовжуватимуть польоти над Чорним морем, і їх не зупинить перехоплення Росією безпілотника в міжнародному повітряному просторі, заявив у вівторок представник Білого дому.

"Якщо повідомлення полягає в тому, що вони хочуть утримати або відрадити нас від польотів і операцій у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, то це повідомлення не буде виконано, тому що цього не станеться", - заявив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Джон Кірбі, передає CNN.

Він наголосив, що США продовжуватимуть літати і працювати в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами.

"Чорне море не належить жодній країні. І ми збираємося продовжувати робити те, що нам потрібно для інтересів нашої національної безпеки в цій частині світу", - сказав Кірбі.

Кірбі назвав російське перехоплення американського безпілотника "небезпечним" і "непрофесійним".

Він додав, що присутність американських безпілотників у цьому районі не новина.

"Нам не потрібно проходити якусь перевірку в росіян перед польотом у міжнародному повітряному просторі", - сказав він.

 

 

 

Теги: #сша #росія #чорне_море #позиція #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:00 14.03.2023
Військові США мають намір продовжувати польоти в районі Чорного моря, незважаючи на інцидент із БПЛА

Військові США мають намір продовжувати польоти в районі Чорного моря, незважаючи на інцидент із БПЛА

20:59 14.03.2023
Спікер МЗС запросив губернатора Флориди оцінити загрози від вторгнення Росії безпосередньо в Україні

Спікер МЗС запросив губернатора Флориди оцінити загрози від вторгнення Росії безпосередньо в Україні

20:53 14.03.2023
Москалькову запропонували виключити з Європейської мережі Глобального Альянсу національних правозахисних установ

Москалькову запропонували виключити з Європейської мережі Глобального Альянсу національних правозахисних установ

20:23 14.03.2023
Єрмак обговорив із виконавчим директором Програми ООН з довкілля відповідальність РФ за екологічні злочини в Україні

Єрмак обговорив із виконавчим директором Програми ООН з довкілля відповідальність РФ за екологічні злочини в Україні

20:15 14.03.2023
США повідомили про падіння американського дрона після зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем

США повідомили про падіння американського дрона після зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем

19:22 14.03.2023
Російський винищувач збив американський безпілотник MQ-9 над Чорним морем

Російський винищувач збив американський безпілотник MQ-9 над Чорним морем

15:26 14.03.2023
У Дніпропетровській області збили російський БПЛА - голова ОВА

У Дніпропетровській області збили російський БПЛА - голова ОВА

06:58 14.03.2023
Австралія придбає у США до п'яти атомних підводних човнів у рамках AUKUS

Австралія придбає у США до п'яти атомних підводних човнів у рамках AUKUS

01:13 14.03.2023
У Білому домі розраховують на контакти між лідерами США та Китаю

У Білому домі розраховують на контакти між лідерами США та Китаю

19:40 13.03.2023
В ООН заявляють, що роблять усе можливе для виконання всіх аспектів стамбульської "зернової ініціативи"

В ООН заявляють, що роблять усе можливе для виконання всіх аспектів стамбульської "зернової ініціативи"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни чекають контрнаступу України і вже сіли в оборону, зокрема в Криму

Ворог намагається захопити Бахмут із кількох напрямків, бої тривають

"Рамштайн-10" відбудеться вже завтра - Резніков

Кабмін погодив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької обладміністрацій

Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня українського добровольця

ОСТАННЄ

Росіяни чекають контрнаступу України і вже сіли в оборону, зокрема в Криму

НКРЕКП оштрафувала "Енергоатом" на 170 тис. грн за борги перед "Укренерго"

Ворог намагається захопити Бахмут із кількох напрямків, бої тривають

Міноборони закликало повідомляти в Департамент запобігання корупції про будь-які випадки можливих зловживань під час закупівлі харчування для військовослужбовців

Імпорт е/е зі Словаччини та Молдови залишається мінімальним

Україна обов'язково поверне собі вихід не лише до Чорного, а й до Азовського моря, запевнив міністр оборони

Понад 80% звернень громадян до кіберполіції становлять повідомлення про шахрайство

Замовні медіакампанії проти Фонду гарантування вкладів не зупинять роботу з притягнення до відповідальності власників банків - заява

"Рамштайн-10" відбудеться вже завтра - Резніков

Суд засудив до 12 років позбавлення волі ворожого агента, який служив у "ЛНР" і планував убивства українських громадян на замовлення спецслужб РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА