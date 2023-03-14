США не перестануть літати над Чорним морем - представник Білого дому

США продовжуватимуть польоти над Чорним морем, і їх не зупинить перехоплення Росією безпілотника в міжнародному повітряному просторі, заявив у вівторок представник Білого дому.

"Якщо повідомлення полягає в тому, що вони хочуть утримати або відрадити нас від польотів і операцій у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, то це повідомлення не буде виконано, тому що цього не станеться", - заявив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Джон Кірбі, передає CNN.

Він наголосив, що США продовжуватимуть літати і працювати в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами.

"Чорне море не належить жодній країні. І ми збираємося продовжувати робити те, що нам потрібно для інтересів нашої національної безпеки в цій частині світу", - сказав Кірбі.

Кірбі назвав російське перехоплення американського безпілотника "небезпечним" і "непрофесійним".

Він додав, що присутність американських безпілотників у цьому районі не новина.

"Нам не потрібно проходити якусь перевірку в росіян перед польотом у міжнародному повітряному просторі", - сказав він.