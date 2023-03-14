Події

20:15 14.03.2023

США повідомили про падіння американського дрона після зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем

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Американський безпілотник MQ-9 Reaper впав у Чорне море після того, як його зачепив російський винищувач Су-27, повідомляє у вівторок Європейське командування ЗС США.

"Сьогодні два літаки Су-27 здійснили небезпечний і непрофесійний супровід... безпілотника США MQ-9, який виконував завдання в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем", - ідеться в повідомленні командування.

Згідно з версією американської сторони, один із літаків зачепив пропелер безпілотника.

"Наш апарат MQ-9 здійснював рутинну операцію в міжнародному повітряному просторі. Його зачепив російський літак, який виконував супровід. Це призвело до падіння безпілотника, до його безповоротної втрати", - зазначив генерал Джеймс Геккер, командувач ВПС США в Європі та Африці.

У свою чергу представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що знає про намір Держдепу обговорити цей інцидент із російськими офіційними особами, проте не може сказати, чи відбувся контакт, чи лише планується. Його слова наводять західні ЗМІ.

Він також зазначив, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван поінформував президента Джо Байдена про те, що трапилося.

MQ-9 Reaper ("Жнець") наразі є основним ударним безпілотником на озброєнні США. Дрон може розвивати швидкість понад 400 км/год і перебувати в повітрі до 24 годин. Він може нести до 14 ракет AGM-114 Hellfire класу повітря-земля.

Теги: #рф #сша #інцидент #безпілотник

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