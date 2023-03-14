Події

19:22 14.03.2023

Російський винищувач збив американський безпілотник MQ-9 над Чорним морем

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Російський винищувач збив американський безпілотник MQ-9 над Чорним морем

Російський винищувач зіткнувся з безпілотним літаком США в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, що призвело до його падіння, повідомляє Sky News з посиланням на генерала ВПС США Джеймса Хекера.

"Наш літак MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до аварії і повної втрати MQ-9", - сказав генерал ВПС США Джеймс Хекер.

Два літаки Су-27 намагалися перехопити американський безпілотник MQ-9.

"Насправді, ця небезпечна і непрофесійна дія росіян ледь не призвела до катастрофи обох літаків. Літаки США і союзників продовжать польоти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитися професійно і безпечно"", - заявили у ВПС США.

 

 

Теги: #сша #море #безпілотник #збиття

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