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18:24 14.03.2023

Ексглаву "Нафтогазу" Коболєва суд зобов'язав носити електронний браслет на додачу до застави

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Ексглаву "Нафтогазу" Коболєва суд зобов'язав носити електронний браслет на додачу до застави

Вищий антикорупційний суд доповнив запобіжний захід ексголові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву носінням електронного браслета, застава сумою 229,248 млн грн залишається чинною, повідомили у ВАКС.

"ВАКС доповнив основний запобіжний захід, винесений апеляційною палатою ВАКС, необхідністю носіння електронного браслета", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в суді у вівторок.

Раніше Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила клопотання, застосувавши до ексголови правління "Нафтогазу" запобіжний захід у вигляді застави розміром 229,248 млн грн. Також на підозрюваного було покладено такі зобов'язання: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти прокурору, детективу або суду про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

За рішенням суду підозрюваний мав внести кошти протягом 5 днів від моменту оголошення рішення.

7 березня за Коболєва було внесено заставу сумою 96 млн 635 тис. грн, що не було виконанням зобов'язань, тому що кошти надійшли не в повному розмірі та не в строк, визначений судом.

8 березня прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу Коболєву - тримання під вартою з альтернативою внесення 365 млн грн, а не 229 млн грн, як це було раніше.

САП і НАБУ 19 січня 2023 року повідомили Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Теги: #нафтогаз #коболєв #вакс

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