Події

17:23 14.03.2023

ДБР затримало полковника Міноборони України, який за хабарі переправляв військовозобов'язаних за кордон

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Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали полковника Міністерства оборони України на хабарі за незаконне оформлення документів про зняття з військового обліку, повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час отримання ним хабара сумою $9 тис. Посадовцю повідомлено про підозру в незаконному оформленні документів про зняття військовозобов’язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон", - ідеться в повідомленні бюро в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією ДБР, полковник Міноборони за $9 тис. готував висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

"Посадовця затримано спільно з СБУ під час передачі документів та отримання грошей від одного з військовозобов'язаних", - уточнюється в повідомленні.

Під час досудового розслідування було проведено низку обшуків. За місцем проживання підозрюваного вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин, зброю без дозвільних документів та гроші в іноземній валюті.

Посадовця Міноборони підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Досудове розслідування триває. Слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура та Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

 

Теги: #міноборони #хабарі #дбр

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