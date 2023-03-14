Залужний: Оборонна операція в районі Бахмута - ключова в стійкості оборони всього фронту

Оборонна операція на бахмутському напрямку має найважливіше стратегічне значення для стримування ворога і є ключовою у стійкості оборони всього фронту, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Шаную міцність, хоробрість і незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України!", - написав Залужний у телеграм-каналі у вівторок.