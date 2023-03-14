Події

16:46 14.03.2023

Залужний: Оборонна операція в районі Бахмута - ключова в стійкості оборони всього фронту

1 хв читати
Залужний: Оборонна операція в районі Бахмута - ключова в стійкості оборони всього фронту

Оборонна операція на бахмутському напрямку має найважливіше стратегічне значення для стримування ворога і є ключовою у стійкості оборони всього фронту, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Шаную міцність, хоробрість і незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України!", - написав Залужний у телеграм-каналі у вівторок.

 

Теги: #зсу #бахмут #залужний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:15 14.03.2023
Кличко: Броньовані швидкі, які замовляла столична влада для захисників, прибули в Київ, їх передадуть ЗСУ

Кличко: Броньовані швидкі, які замовляла столична влада для захисників, прибули в Київ, їх передадуть ЗСУ

10:15 14.03.2023
Нація добровольців непереможна - привітання Залужного

Нація добровольців непереможна - привітання Залужного

18:47 13.03.2023
Понад 15 тис. представників ЗМІ отримали акредитацію з березня 2022 року - Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ

Понад 15 тис. представників ЗМІ отримали акредитацію з березня 2022 року - Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ

18:29 13.03.2023
Окупанти не полишають спроб захопити Бахмут, атаки в сусідніх населених пунктах відбито - Генштаб ЗСУ

Окупанти не полишають спроб захопити Бахмут, атаки в сусідніх населених пунктах відбито - Генштаб ЗСУ

09:14 13.03.2023
Ситуація навколо Бахмута залишається складною - Сирський

Ситуація навколо Бахмута залишається складною - Сирський

20:40 12.03.2023
Із 6 березня під Бахмутом знищено понад 1100 російських солдатів

Із 6 березня під Бахмутом знищено понад 1100 російських солдатів

14:30 12.03.2023
Загроза нападу окупантів із території Білорусі - низька, українські прикордонники та ЗСУ контролюють ситуацію

Загроза нападу окупантів із території Білорусі - низька, українські прикордонники та ЗСУ контролюють ситуацію

21:33 11.03.2023
Залужний і Міллі обговорили посилення можливостей системи ППО для України

Залужний і Міллі обговорили посилення можливостей системи ППО для України

14:19 11.03.2023
Сирський знову працює в Бахмуті - Сухопутні війська

Сирський знову працює в Бахмуті - Сухопутні війська

11:50 11.03.2023
Окупанти впритул підійшли до промкомплексу АЗОМ на околиці Бахмута - ISW

Окупанти впритул підійшли до промкомплексу АЗОМ на околиці Бахмута - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резников сообщил о создании “корабельной коалиции” в поддержку Украины

Ексглаву "Нафтогазу" Коболєва суд зобов'язав носити електронний браслет на додачу до застави

Зеленський провів засідання Ставки, учасники висловили спільну позицію щодо оборони Бахмута

Протягом 4-6 тижнів МіГ-29 можуть бути доставлені в Україну - Моравецький

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області із застосуванням тактичної авіації, ракети збито над морем

ОСТАННЄ

Резников сообщил о создании “корабельной коалиции” в поддержку Украины

Ексглаву "Нафтогазу" Коболєва суд зобов'язав носити електронний браслет на додачу до застави

Нідерланди разом із Бельгією нададуть Україні два мінні тральники - міністр оборони Нідерландів

У Новій Каховці підірвали колаборанта, він поранений

ДБР затримало полковника Міноборони України, який за хабарі переправляв військовозобов'язаних за кордон

Рішення ВАКС про стягнення на користь держави PINbank росіянина Гінера набуло чинності

ТЧХУ допомагає відновлювати пошкоджене внаслідок війни житло

Кількість поранених у Краматорську після ракетного удару зросла до 9

Кабмін дозволив іноземцям на контракті в ЗСУ на період воєнного стану отримувати водійське посвідчення з паспортом іноземця

У Дніпропетровській області збили російський БПЛА - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА