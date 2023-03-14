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16:41 14.03.2023

Кабмін дозволив іноземцям на контракті в ЗСУ на період воєнного стану отримувати водійське посвідчення з паспортом іноземця

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Кабінет Міністрів України дозволив іноземцям, які проходять службу за контрактом у Збройних силах України, на період дії воєнного стану отримувати водійське посвідчення з паспортом іноземця.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, встановлено, що на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування іноземці та особи без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії, замість документів, що засвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, можуть подати дійсний паспортний документ іноземця чи документ, що засвідчує особу без громадянства, разом із військовим квитком і довідкою про перебування на військовій службі для: проходження підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів; отримання посвідчення водія (зокрема вперше); обміну їхніх посвідчень водія на національне посвідчення водія, а також видачі їм національних посвідчень водія замість втраченого іноземного.

 

Теги: #іноземці #посвідчення_водія

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