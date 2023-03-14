РФ використовує старі боєприпаси, які раніше вважалися непридатними до використання, - британська розвідка

Брак артилерійських боєприпасів у російських окупантів останніми тижнями, імовірно, загострився настільки, що на багатьох ділянках фронту діють надзвичайно ощадливі норми їх використання, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок.

"Росія майже напевно вже вдалася до видачі запасів старих боєприпасів, які раніше вважалися непридатними до використання", - йдеться у звіті.

Зазначається, що ця обставина була ключовою причиною того, що останнім часом жодне з'єднання окупантів не могло вести оперативно значущі наступальні дії.

Повідомляється, що президент РФ Володимир Путін 3 березня видав указ, який дає змогу обходити повноваження керівників підприємств оборонної промисловості, які не виконують поставлених перед ними виробничих завдань. "Росія дедалі частіше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, тому що вона визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовим вразливим місцем у дедалі більш виснажливій "спеціальній військовій операції", - зазначають у британській розвідці.