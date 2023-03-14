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09:24 14.03.2023

Зеленський у День добровольця: Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном

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Зеленський у День добровольця: Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, вітаючи українських добровольців із Днем добровольця, заявив, що Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що пора стати воїном.

"У минулому – люди різних професій із різним життєвим шляхом та історією. Зараз – героїчні воїни. І обов’язково настане час – стануть українськими переможцями", - написав Зеленський у телеграмі.

Він зазначив, що українські добровольці, які за покликом серця встали на захист незалежності своєї держави, гідно захищають Україну разом з усіма бійцями українських сил оборони та безпеки.

"Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном. Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх героїв, які віддали життя за свободу. Слава українським добровольцям! Слава Україні!" - підсумував глава держави.

 

Теги: #день_добровольця #зеленський

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