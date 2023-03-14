В Італії виступили проти ідеї про європейську заборону на продаж машин із двигунами внутрішнього згоряння

Обговорювана в ЄС пропозиція про заборону продажу нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в разі схвалення стане ударом по Європі і подарунком для Китаю, заявив у понеділок міністр транспорту Італії Маттео Сальвіні.

За повідомленням агентства ЕФЕ, міністр пояснив, що в цьому разі озвучує думку не лише Італії.

"У нас відбулася важлива зустріч із представниками урядів восьми європейських країн. Мета зустрічі - сказати "ні" забороні на автомобілі, що працюють на бензині, дизелі. Якщо ми продаватимемо тільки електромобілі, то зробимо подарунок Китаю", - зазначив Сальвіні.

На його думку, пропозиція Брюсселя може лише призвести до скорочення кількості робочих місць. "Захисту природи ця ідея ніяк не допоможе", - додав італійський міністр.

У зустрічі, про яку розповів Сальвіні, взяли участь міністри з Італії, ФРН, Польщі, Чехії, Угорщини, Румунії, Словаччини та Португалії, пояснює ЕФЕ.

Раніше в березні Швеція, яка головує в Раді ЄС, повідомила, що ухвалення Євросоюзом нових стандартів щодо викидів вуглекислого газу для легкових автомобілів і автобусів відкладається на пізніший термін через протидію Німеччини, деяких інших країн і правоцентристського крила європейських законодавців.

Минулого року законодавці ЄС та уряди країн-членів союзу домовилися, що виробники мають скоротити викиди у нових автомобілів на 55% до 2030 року проти рівня 2021 року і на 100% - у 2035 році. Фактично це означає, що продаж нових автомобілів, що працюють на вуглеводневому паливі, такому як нафтопродукти, буде заборонено.

Деякі країни, зокрема Німеччина, звернулися до Єврокомісії (ЄК) з проханням зробити виняток для автомобілів, що працюють на "екологічному паливі". Його можна виробляти з поновлюваних джерел енергії та вуглецю, що виділяється з повітря. Однак ЄК поки що мовчить.

Правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), найбільша фракція Європарламенту, виступає проти заборони і закликає до цього уряди країн союзу.

Головний парламентер ЄНП з цієї проблеми Єнс Гізеке мотивує позицію консерваторів тим, що заборона заважатиме інноваціям, призведе до втрати тисяч робочих місць і до занепаду найважливішої галузі європейської промисловості.

"Світ продовжить їздити на автомобілях з двигунами внутрішнього згоряння. Наше завдання - зробити їх максимально ефективними з погляду викидів CO2, а не забороняти. Екологічні види палива можуть допомогти", - сказав Гізеке.

Іншої думки - європейські "зелені". Їхній лідер у Європарламенті Філіп Ламбер вважає, що це не має бути темою продовження дебатів. Німеччина вже погодилася на поетапну відмову від двигунів внутрішнього згоряння і в Брюсселі це вже вирішено. Німеччина має залишатися надійним європейським партнером, зазначив він у заяві, розісланій журналістам.