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07:01 14.03.2023

У французькому уряді запевняють, що здатні швидко і безпечно побудувати нові атомні реактори

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У французькому уряді запевняють, що здатні швидко і безпечно побудувати нові атомні реактори

Французький уряд, який має намір прискорити будівництво нових атомних реакторів у країні, стверджує, що це не робитиметься на шкоду їхній безпеці.

"Прискорення не буде здійснюватися за рахунок безпеки наших нинішніх і майбутніх об'єктів", - заявила в понеділок міністр енергетики Франції Аньєс Паньє-Рюнаше, під час виступу в Національних зборах.

У понеділок міністр представила в нижній палаті французького парламенту законопроєкт щодо прискорення розвитку ядерної енергетики, що стосується, зокрема, полегшення процесу видачі дозволів і узгодження потрібної документації.

Раніше повідомлялося, що Франція планує побудувати щонайменше шість ядерних реакторів нового покоління на зміну попереднім, термін роботи яких закінчується до кінця 2030-х років. Почати будівництво влада хоче до 2027 року.

Однак противники цих планів зазначають, що Франції серйозно не вистачає фахівців і будівельників для цього завдання.

 

 

Теги: #атом #безпека #франція #реактори

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