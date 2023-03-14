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06:58 14.03.2023

Австралія придбає у США до п'яти атомних підводних човнів у рамках AUKUS

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Австралія придбає у США до п'яти атомних підводних човнів у рамках AUKUS

Австралія купить у США до п'яти атомних підводних човнів (АПЧ) класу Virginia в рамках партнерства AUKUS (США, Австралія, Британія), заявив у понеділок журналістам радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"На початку 2030-х років передбачено постачання трьох субмарин класу Virginia зі США до Австралії з можливістю збільшення до п'яти одиниць у разі потреби", - сказав він.

У вересні 2021 року президент США Джо Байден, а також прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великої Британії Борис Джонсон, які обіймали тоді посади, оголосили про створення нового тристороннього партнерства в сфері безпеки - AUKUS (Австралія, Сполучене Королівство, США). Першою великою ініціативою AUKUS має стати будівництво АПЛ для Австралії.

Це викликало різко негативну реакцію Парижа, яку підтримав і Брюссель, оскільки через це Канберра відмовилася від контракту на будівництво підводних човнів із французькою компанією Naval Group на суму, за різними даними, від $60 млрд до $90 млрд. Пізніше у Франції заявили, що знову встановили довіру у відносинах зі США та Австралією.

 

 

Теги: #сша #підводні #австралiя #човни

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