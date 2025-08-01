Єрмак щодо розміщення атомних човнів Трампом: Мир через силу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак привітав дії президента США Дональда Трампа щодо розміщення атомних човнів.

"Мир через силу. А медведєв схоже не вірив, що "водка" до добра не доведе", - написав Єрмак в телеграм-каналі у відповідь на заяву Трампа щодо розміщення підводних атомних човнів.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп віддав наказ про розгортання двох атомних підводних човнів у відповідь на заяви Дмитра Медведєва. Проте не уточнив, де саме.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6702