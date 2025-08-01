Інтерфакс-Україна
Події
22:04 01.08.2025

Єрмак щодо розміщення атомних човнів Трампом: Мир через силу

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак привітав дії президента США Дональда Трампа щодо розміщення атомних човнів.

"Мир через силу. А медведєв схоже не вірив, що "водка" до добра не доведе", - написав Єрмак в телеграм-каналі у відповідь на заяву Трампа щодо розміщення підводних атомних човнів.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп віддав наказ про розгортання двох атомних підводних човнів у відповідь на заяви Дмитра Медведєва. Проте не уточнив, де саме.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6702

Теги: #єрмак #атомні #трамп #човни

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