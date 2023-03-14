У Білому домі розраховують на контакти між лідерами США та Китаю

Президент США Джо Байден розраховує на контакти в найближчому майбутньому з головою КНР Сі Цзіньпіном, заявив у понеділок радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван.

"У нас поки що немає точної дати, проте президент Байден заявляв про готовність провести такі контакти", - сказав він журналістам.

Салліван пояснив, що з точки зору США така розмова може відбутися після процесу формування нового керівництва КНР, що завершився раніше в березні.