Події

01:13 14.03.2023

У Білому домі розраховують на контакти між лідерами США та Китаю

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У Білому домі розраховують на контакти між лідерами США та Китаю

Президент США Джо Байден розраховує на контакти в найближчому майбутньому з головою КНР Сі Цзіньпіном, заявив у понеділок радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван.

"У нас поки що немає точної дати, проте президент Байден заявляв про готовність провести такі контакти", - сказав він журналістам.

Салліван пояснив, що з точки зору США така розмова може відбутися після процесу формування нового керівництва КНР, що завершився раніше в березні.

Теги: #сша #китай #контакти

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