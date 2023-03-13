В ООН заявляють, що роблять усе можливе для виконання всіх аспектів стамбульської "зернової ініціативи"

У ООН працюють з усіма сторонами, що мають стосунок до укладеної в Стамбулі Чорноморської зернової ініціативи, і докладають усіх можливих зусиль для її збереження, заявив у понеділок представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Ми продовжуємо працювати з приватними компаніями, Російською Федерацією, ЄС, Великою Британією, США та іншими, щоб полегшити процес виконання угоди повним обсягом", - сказав Дюжаррік на брифінгу в понеділок.

На уточнювальне запитання про озвучену російською стороною можливість продовження угоди на 60 днів він сказав, що не буде "вдаватися в деталі просто зараз". Дюжаррік додав, що інформація про позицію ООН із цього питання, ймовірно, надійде з Женеви, де в понеділок відбулися переговори представників ООН і РФ щодо "зернової ініціативи".

"Ми робимо все, щоб зберегти цілісність угоди", - сказав він.

Раніше в понеділок заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін заявив, що Росія не має заперечень проти продовження "зернової ініціативи", але тільки на 60 днів, подальша позиція визначатиметься залежно від ситуації з російським сільськогосподарським експортом.