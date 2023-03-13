На Дніпропетровщині стартувало розмінування полів - голова обладміністрації

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про початок розмінування полів в області для проведення посівної кампанії.

"Сьогодні в області стартувало розмінування полів. Аби посівна була безпечною. Сапери працювали в Криворізькому районі – почали із Зеленодольської громади. Одне з полів повністю зачистили. Вибухонебезпечні предмети знешкодили… Завтра розмінування продовжаться на інших територіях", - написав Лисак у телеграмі у понеділок.