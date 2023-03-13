Події

18:50 13.03.2023

На Дніпропетровщині стартувало розмінування полів - голова обладміністрації

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На Дніпропетровщині стартувало розмінування полів - голова обладміністрації

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про початок розмінування полів в області для проведення посівної кампанії.

"Сьогодні в області стартувало розмінування полів. Аби посівна була безпечною. Сапери працювали в Криворізькому районі – почали із Зеленодольської громади. Одне з полів повністю зачистили. Вибухонебезпечні предмети знешкодили… Завтра розмінування продовжаться на інших територіях", - написав Лисак у телеграмі у понеділок.

 

Теги: #розмінування #дніпропетровська_область

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