Українська авіація завдала ударів по десяти місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України завдала десяти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів протягом минулої доби, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, на території Біловодської районної лікарні тимчасово зайнятої території Луганської області, на лікування привезли 150 найманців так званої ПВК "Вагнер", - ідеться у зведенні.