Події

17:44 13.03.2023

Мінветеранів разом із МОМ і Німеччиною запускає проєкт із психосоціальної підтримки ветеранів та їхніх сімей на 4,8 млн євро

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Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та Міністерством закордонних справ Німеччини започатковує новий спільний проєкт із посилення підтримки українських ветеранів війни та їхніх родин.

"Він спрямований на підвищення стійкості України шляхом інтеграції на рівні громад, зміцнення психосоціальної підтримки ветеранів і членів їхніх родин, залучення позабюджетних коштів на розробку і впровадження ветеранських програм, посилення спроможностей ветеранської політики в регіонах", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що проєкт "Шлях стійкості" фінансуватиме уряд Німеччини в розмірі 4,8 млн євро, він буде реалізований протягом 2023-2024 років.

Згідно з повідомленням, проєкт впроваджуватимуть за двома компонентами.

Перший - спрямований на розвиток потенціалу Мінветеранів, місцевих органів влади та ветеранських організацій, а другий - психічне здоров'я та психосоціальна підтримка.

"Проєкт "Шлях стійкості" є важливим і потрібним. Він має особливий наголос на роботу з неурядовими ветеранськими організаціями, органами місцевої влади, а також на залучення небюджетних коштів – вони потрібні для розробки і впровадження сучасних дієвих програм, які допомагатимуть нашим воїнам, членам їхніх родин успішно інтегруватися до мирного життя", - наголошують у Мінветеранів.

Теги: #ветерани #німеччина #мом #мінветеранів

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