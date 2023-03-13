У Зноб-Новгородському Сумської області від ракетного удару загинула людина, четверо поранені

Російські окупаційні війська у понеділок уранці завдали ракетного удару по сел. Зноб-Новгородське Сумської області, одна людина загинула, четверо дістали поранень, повідомляє Сумська ОВА.

"На Сумщині росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське. Завдано ракетного удару в районі місцевого професійно-аграрного ліцею. Один цивільний загинув, чотири людини поранені", - повідомляється в телеграм-каналі Сумської ОВА в понеділок.

Раніше Сумська ОВА повідомила про ранковий обстріл "з мінометів Шалигинської громади - 16 прильотів. Попередньо - без наслідків".