Події

13:24 13.03.2023

У Зноб-Новгородському Сумської області від ракетного удару загинула людина, четверо поранені

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Російські окупаційні війська у понеділок уранці завдали ракетного удару по сел. Зноб-Новгородське Сумської області, одна людина загинула, четверо дістали поранень, повідомляє Сумська ОВА.

"На Сумщині росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське. Завдано ракетного удару в районі місцевого професійно-аграрного ліцею. Один цивільний загинув, чотири людини поранені", - повідомляється в телеграм-каналі Сумської ОВА в понеділок.

Раніше Сумська ОВА повідомила про ранковий обстріл "з мінометів Шалигинської громади - 16 прильотів. Попередньо - без наслідків". 

Теги: #обстріл #сумська_область

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